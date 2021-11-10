Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9693 RUR   0.024 GBR   2.3046 TRY   0.1745

Цена на нефть

09.11 $/bbl   WTI 84.15 2.22 Brent 84.78 1.35

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 10.11.2021 11:18

Французские пограничники спасли более 200 нелегалов, намеревавшихся достичь берегов Британии

Морские пограничники Франции спасли более 200 нелегалов, пытавшихся перебраться через Ла-Манш в Великобританию на самодельных лодках, сообщает в среду французская пресса.

В рамках семи отдельных операций в период с понедельника по вечер вторника 210 мигрантов, в том числе четыре женщины и ребенок были спасены и доставлены обратно на северное побережье Франции после появления неполадок на лодках, в которых находились они, отмечают СМИ.

Нелегалов доставили в Кале, Дюнкерк и Булонь.

По данным морской пограничной службы Франции, за первые восемь месяцев этого года около 15 тыс. мигрантов попытались пересечь Ла-Манш: 3,5 тыс. из них были перехвачены. В 2020 году попытки нелегально перебраться через пролив в Великобританию совершили около 9,5 тыс. человек, в 2019 году - более 2 тыс. и около 600 человек в 2018 году.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2021
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]