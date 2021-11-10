Французские пограничники спасли более 200 нелегалов, намеревавшихся достичь берегов Британии

Морские пограничники Франции спасли более 200 нелегалов, пытавшихся перебраться через Ла-Манш в Великобританию на самодельных лодках, сообщает в среду французская пресса.
В рамках семи отдельных операций в период с понедельника по вечер вторника 210 мигрантов, в том числе четыре женщины и ребенок были спасены и доставлены обратно на северное побережье Франции после появления неполадок на лодках, в которых находились они, отмечают СМИ.
Нелегалов доставили в Кале, Дюнкерк и Булонь.
По данным морской пограничной службы Франции, за первые восемь месяцев этого года около 15 тыс. мигрантов попытались пересечь Ла-Манш: 3,5 тыс. из них были перехвачены. В 2020 году попытки нелегально перебраться через пролив в Великобританию совершили около 9,5 тыс. человек, в 2019 году - более 2 тыс. и около 600 человек в 2018 году.
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