Азербайджан в 2022г выделит из госбюджета $1,3 млрд на восстановление Карабаха и Восточного Зангезура – глава Минфина

Одними из основных приоритетов Азербайджана на 2022 год являются восстановление освобожденных территорий и укрепление оборонного потенциала страны, заявил министр финансов Самир Шарифов.
«(...) на освобожденных территориях (в Карабахе и Восточном Зангезуре – ИФ) начался период восстановления. Активными темпами продолжаются работы по возвращению исторического облика освобожденных территорий, реставрации культурных и исторических памятников, прокладке линий электропередачи и водопровода. Процесс восстановления идет быстро. На продолжение этих задач в следующем году по поручению президента будет выделено 2,2 млрд манатов (около $1,3 млрд по текущему курсу),», - сказал Шарифов в среду на заседании парламентского комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству при обсуждении проекта госбюджета на 2022 год.
В бюджете Азербайджана на 2021 год средства на восстановление освобожденных территорий предусмотрены на уровне 2,2 млрд манатов.
Шарифов подчеркнул, что власти Азербайджана в 2022 году продолжит финансирование мероприятий, направленных на усиление оборонного потенциала страны. «В бюджете на следующий год на эти предусмотрено выделение 4 млрд 490 млн манатов (свыше $2,6 млрд) или 15% всех бюджетных расходов», - добавил министр.
Х.Насирзаде
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