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Внешняя политика 10.11.2021 11:49

Президент Алиев обсудил с Блэкменом азербайджано-британские отношения

Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял в понедельник главу межпарламентской группы дружбы Великобритания-Азербайджан Боба Блэкмена.

«Алиев и Блэкман констатировали, что двусторонние отношения между Азербайджаном и Соединенным Королевством имеют очень хорошую историю и в настоящее время успешно развиваются», - говорится в информации на сайте главы государства.

Коснувшись отношений в сфере энергетики, стороны отметили, что британская нефтегазовая компания BP давно и успешно работает на азербайджанском рынке.

«В ходе встречи была подчеркнута важность межпарламентского сотрудничества в развитии двусторонних отношений и состоялся обмен мнениями о перспективах отношений», - говорится в информации.

Э.Шафиев

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Тэги: ПРЕЗИДЕНТ, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, ОТНОШЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]