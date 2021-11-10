Президент Алиев обсудил с Блэкменом азербайджано-британские отношения

Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял в понедельник главу межпарламентской группы дружбы Великобритания-Азербайджан Боба Блэкмена.
«Алиев и Блэкман констатировали, что двусторонние отношения между Азербайджаном и Соединенным Королевством имеют очень хорошую историю и в настоящее время успешно развиваются», - говорится в информации на сайте главы государства.
Коснувшись отношений в сфере энергетики, стороны отметили, что британская нефтегазовая компания BP давно и успешно работает на азербайджанском рынке.
«В ходе встречи была подчеркнута важность межпарламентского сотрудничества в развитии двусторонних отношений и состоялся обмен мнениями о перспективах отношений», - говорится в информации.
Э.Шафиев
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