В Тбилиси на акциях продолжаются задержания оппозиционеров

На акции оппозиции у здания министерства здравоохранения Грузии в Тбилиси в эти минуты так же, как и на акции у здания Службы госбезопасности, полицейские начали задержания оппозиционеров.

Накануне на акции у здания парламента лидеры оппозиции заявили, что в среду одновременно у зданий Службы госбезопасности, министерства здравоохранения и юстиции пройдут акции протеста с требованием госпитализации бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили, находящегося в тюремной больнице, в гражданскую клинику.