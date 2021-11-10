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Регион 10.11.2021 11:53

В Тбилиси на акциях продолжаются задержания оппозиционеров

На акции оппозиции у здания министерства здравоохранения Грузии в Тбилиси в эти минуты так же, как и на акции у здания Службы госбезопасности, полицейские начали задержания оппозиционеров.

Накануне на акции у здания парламента лидеры оппозиции заявили, что в среду одновременно у зданий Службы госбезопасности, министерства здравоохранения и юстиции пройдут акции протеста с требованием госпитализации бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили, находящегося в тюремной больнице, в гражданскую клинику.

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ГРУЗИЯ, АКЦИИ, ЗАДЕРЖАНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]