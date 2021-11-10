В Тбилиси на акциях продолжаются задержания оппозиционеров

На акции оппозиции у здания министерства здравоохранения Грузии в Тбилиси в эти минуты так же, как и на акции у здания Службы госбезопасности, полицейские начали задержания оппозиционеров.
Накануне на акции у здания парламента лидеры оппозиции заявили, что в среду одновременно у зданий Службы госбезопасности, министерства здравоохранения и юстиции пройдут акции протеста с требованием госпитализации бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили, находящегося в тюремной больнице, в гражданскую клинику.
Берлин призывает Ереван и Баку активизировать усилия для нормализации отношений
Президент Алиев обсудил с Блэкменом азербайджано-британские отношения
Азербайджан в 2022г выделит из госбюджета $1,3 млрд на восстановление Карабаха и Восточного Зангезура – глава Минфина
США снизили прогноз по нефтедобыче в Азербайджане на 2021-2022гг
Уставный капитал Образовательного студенческого кредитного фонда в 2022г достигнет 102 млн манатов – глава Минфина
Минэнерго поддерживает эксперимент по доступу Роснефти к экспорту газа через агентское соглашение с Газпромом
Число выявленных заражений COVID-19 в мире превысило 250,8 млн - университет Хопкинса
Туроператоры не могут принимать иностранных туристов в России из-за проблем с QR-кодами
АТОР прогнозирует, что в Турции по итогам года отдохнут почти 5 млн россиян
Azlahiye Inshaat подготовит проектную документацию центра DOST в Масаллы
ИВ Гобустана направит свыше 590 тыс. манатов на капремонт городских дорог
ИВ Гейчая направит 630 тыс. манатов на ремонт городских дорог
Узбекистан открыт к диалогу с Азербайджаном в сфере энергетики
«63% выданных Yelo Bank кредитов направлены на поддержку бизнеса»
Открытие коммуникаций в Карабахе превратит Азербайджан в транспортный хаб – ВБ
Выпускник БВШН, участник Отечественной войны принят на работу в SOCAR
Поддержка возрождению Карабаха - вклад «Яркая Победа» от Yelo Bank
В Бакинской высшей школе нефти торжественно отметили День Победы
В Посольстве Узбекистана в городе Баку сформирован избирательный участок
В Азербайджане осенью пройдут 4 международные выставки
Азербайджану приходится рассчитывать исключительно на себя в борьбе с трансграничным наркотрафиком из Ирана – российский эксперт
Мировые СМИ, как ни в чем не бывало, продолжают ссылаться на армянские источники и ньюсмейкеров, позабыв их 44-дневное фейкометство – политолог