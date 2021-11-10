Выпускник БВШН, участник Отечественной войны принят на работу в SOCAR

Вали Алиев, выпускник кафедры нефтегазовой инженерии Бакинской высшей школы нефти (БВШН) 2018 года и участник 44-дневной Отечественной войны, был принят на работу в Трест «Нефтгазтикинти» Государственной нефтяной компании Азербайджанской Республики (SOCAR). В. Алиев был назначен на должность менеджера по охране труда и технике безопасности в Тресте «Нефтгазтикинти» SOCAR.
Он участвовал в боях на направлениях Джебраил, Физули, Шуша во время 44-дневной войны, где проявил героизм и военную доблесть.
Распоряжением Верховного Главнокомандующего, Президента Ильхама Алиева Вали Алиев награжден медалями «За освобождение Джебраила», «За освобождение Физули» и «Храбрый воин».
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