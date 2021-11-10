Польские пограничники сообщили о задержании гражданина РФ за пособничество нелегалам на границе с Белоруссией

Три человека задержаны в Польше за последние сутки на границе с Белоруссией за пособничество нелегальным иммигрантам, в их числе один гражданин России, сообщает польская пограничная служба.

"Задержаны три человека - один гражданин России, один подданный Швеции и один гражданин Литвы", - написали в среду в твиттере польские пограничники.

Кроме того, задержаны девять нелегалов, нарушивших границу - пятеро ливанцев, трое иракцев и один сириец. Всего зафиксировано 599 попыток незаконного пересечения границы, в отношении 48 человек выписаны постановления о выдворении с территории Польши, отмечает польская пограничная служба.