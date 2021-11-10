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СНГ 10.11.2021 17:03

Реальных договоренностей о контактах Путина с Байденом пока нет - Песков

В Кремле сообщили, что реальных договоренностей о проведении контактов между президентами России Владимиром Путиным и США Джозефом Байденом пока не достигнуто.

В ходе общения пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова с прессой его попросили прокомментировать информацию о том, что до конца года встреча Путина с Байденом пройдет в формате видеоконференции, а в следующем году может состояться полноценная личная встреча двух лидеров. "Действительно все возможно, реальных договоренностей пока нет. Как только они будут, мы сообщим", - сказал Песков.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: РОССИЯ, США, ЛИДЕРЫ, КОНТАКТЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]