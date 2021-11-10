Реальных договоренностей о контактах Путина с Байденом пока нет - Песков

В Кремле сообщили, что реальных договоренностей о проведении контактов между президентами России Владимиром Путиным и США Джозефом Байденом пока не достигнуто.

В ходе общения пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова с прессой его попросили прокомментировать информацию о том, что до конца года встреча Путина с Байденом пройдет в формате видеоконференции, а в следующем году может состояться полноценная личная встреча двух лидеров. "Действительно все возможно, реальных договоренностей пока нет. Как только они будут, мы сообщим", - сказал Песков.