Пакистанские талибы и власти страны договорились о перемирии

Правительство Пакистана и пакистанская террористическая группировка Техрик-и-Талибан Пакистан при посредничестве новых властей Афганистана договорились о временном прекращении огня, сообщили в среду афганские СМИ.
Афганское интернет-издание Reporterly со ссылкой на представителя TTП Мохаммада Хорасани пишет, что месячное прекращение огня вступило в силу с 9 ноября и может быть продлено по договоренности сторон.
Соглашение о временном прекращении достигнуто спустя две недели после того, как делегация Пакистана прибыла в Афганистан для проведения переговоров с ТТП в афганской провинции Хост.
Представитель МИД и министерства информации Пакистана подтвердили, что стороны договорились продолжать переговоры и что они начались при посредничестве временного правительства Афганистана, сформированного радикальным движением "Талибан".
Reporterly отмечает, что непосредственно посредником между Исламабадом и пакистанскими талибами в запуске переговорного процесса и временном прекращении огня выступил и.о. министра внутренних дел Афганистана Сираджуддин Хаккани, который возглавляет группировку "Сеть Хаккани" - наиболее радикальное крыло движения "Талибан". Сообщалось, что Хаккани находится в списках разыскиваемых США террористов и за содействие в его поимке американские власти обещали $10 млн.
Афганское издание назвало ТТП "идеологическим близнецом" афганского "Талибан".
Группировка, созданная в 2007 году, объединяет пуштунских боевиков-исламистов, базирующихся вдоль афгано-пакистанской границы.
По данным пакистанского института исследований проблем мира, в прошлом году боевики ТПП осуществили 95 терактов, жертвами которых стали около 140 человек. За первые шесть месяцев этого года на счету этой группировки - уже свыше 40 терактов.
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