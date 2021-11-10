Власти Азербайджана среднегодовой темп роста ВВП на 2022-2026гг оценивают около 4%

Власти Азербайджана объем инвестиций на реализацию стратегии социально-экономического развития страны на 2022-2026гг оценивают в 20 млрд манатов, среднегодовой рост ВВП на уровне 3,9%, заявил министр экономики Микаил Джаббаров.
«Объем средств, необходимый для реализации стратегии социально-экономического развития Азербайджана на 2022-2026 годы (без учета финансирования мероприятий на освобожденных от оккупации территориях), составляет 20 млрд манатов, из которых 10,8 млрд. манатов планируется выделить из госбюджета», - сказал Джаббаров в среду на заседании парламентского комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству при обсуждении проекта госбюджета на 2022 год.
По его словам, определены стратегические цели во всех сферах экономики страны, основные реформы и меры, которые необходимо осуществить для достижения поставленных задач.
«В случае успешной реализации стратегии средний темп роста ВВП в стране в 2022-2026 годах ожидается на уровне 3,9%, в том числе ненефтяного ВВП - 5%», - подчеркнул Джаббаров.
Х.Насирзаде
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