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Дальнее зарубежье 10.11.2021 16:01

Шведский премьер объявил об отставке

Премьер-министр Швеции Стефан Лёвен в среду подал заявление об отставке, информируют шведские СМИ.

На прошлой неделе Лёвен ушел с поста лидера Социал-демократической партии. Новым лидером избрали министра финансов Магдалену Андерссон.

Таким образом, Андерссон может стать первой женщиной, претендующей на пост премьера Швеции, но это назначение прежде должны проголосовать в парламенте.

Лёвен занимал должность главы правительства на протяжении семи лет.

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Тэги: ШВЕЦИЯ, ПРЕМЬЕР, ОТСТАВКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]