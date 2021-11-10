Шведский премьер объявил об отставке

Премьер-министр Швеции Стефан Лёвен в среду подал заявление об отставке, информируют шведские СМИ.

На прошлой неделе Лёвен ушел с поста лидера Социал-демократической партии. Новым лидером избрали министра финансов Магдалену Андерссон.

Таким образом, Андерссон может стать первой женщиной, претендующей на пост премьера Швеции, но это назначение прежде должны проголосовать в парламенте.

Лёвен занимал должность главы правительства на протяжении семи лет.