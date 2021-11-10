Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9693 RUR   0.024 GBR   2.3046 TRY   0.1745

Цена на нефть

09.11 $/bbl   WTI 84.15 2.22 Brent 84.78 1.35

Погода в Баку

  ночь день

Социум 10.11.2021 15:55

Власти Азербайджана в 2022г направят 76 млн манатов на программу самозанятости

Власти Азербайджана в 2022 году планируют направить 76,1 млн манатов на финансирование мероприятий по программе самозанятости населения, заявил министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев.

«В 2022 году на мероприятия по самозанятости населения будет направлено 76,1 млн манатов, что 7,5 млн манатов больше чем в текущем году», - сказал Бабаев в среду на заседании парламентского комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству при обсуждении проекта госбюджета на 2022 год.

По его словам, данные средства будут выделены из Бюджета фонда страхования.

Бабаев добавил, что в 2022 году к программе самозанятости планируется привлечь 16,5 тыс. семей.

Б.Рустамбеков

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: САМОЗАНЯТОСТЬ, ФИНАНСИРОВАНИЕ


Похожие новости


Азербайджан в 2018 году направит около 36 млн манатов на реализацию программы самозанятости – глава Минтруда

Политика

Экономика

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2021
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]