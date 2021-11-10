Власти Азербайджана в 2022г направят 76 млн манатов на программу самозанятости

Власти Азербайджана в 2022 году планируют направить 76,1 млн манатов на финансирование мероприятий по программе самозанятости населения, заявил министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев.
«В 2022 году на мероприятия по самозанятости населения будет направлено 76,1 млн манатов, что 7,5 млн манатов больше чем в текущем году», - сказал Бабаев в среду на заседании парламентского комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству при обсуждении проекта госбюджета на 2022 год.
По его словам, данные средства будут выделены из Бюджета фонда страхования.
Бабаев добавил, что в 2022 году к программе самозанятости планируется привлечь 16,5 тыс. семей.
Б.Рустамбеков
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