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Внешняя политика 10.11.2021 16:17

Азербайджан заинтересован в развитии отношений с ЮНЕСКО – Байрамов

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился в среду в Париже с гендиректором ЮНЕСКО Одре Азуре.

«Байрамов отметил заинтересованность Баку в эффективном и всестороннем сотрудничестве с ЮНЕСКО, а также в дальнейшем развитии двусторонних отношений в качестве одного из важных партнеров организации», - сообщает МИД.

Азуле, в свою очередь, поблагодарила Азербайджан за постоянную поддержку организации и выразила заинтересованность в дальнейшем расширении растущих связей.

«На встрече также обсуждались взаимоотношения Азербайджана и ЮНЕСКО в области культуры, образования, социальных и гуманитарных наук. Было отмечено, что Баку продолжит свои усилия по продвижению высших целей организации», - говорится в информации.

Э.Шафиев

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: МИД, ЮНЕСКО, СВЯЗИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]