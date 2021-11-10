Азербайджан заинтересован в развитии отношений с ЮНЕСКО – Байрамов

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился в среду в Париже с гендиректором ЮНЕСКО Одре Азуре.
«Байрамов отметил заинтересованность Баку в эффективном и всестороннем сотрудничестве с ЮНЕСКО, а также в дальнейшем развитии двусторонних отношений в качестве одного из важных партнеров организации», - сообщает МИД.
Азуле, в свою очередь, поблагодарила Азербайджан за постоянную поддержку организации и выразила заинтересованность в дальнейшем расширении растущих связей.
«На встрече также обсуждались взаимоотношения Азербайджана и ЮНЕСКО в области культуры, образования, социальных и гуманитарных наук. Было отмечено, что Баку продолжит свои усилия по продвижению высших целей организации», - говорится в информации.
Э.Шафиев
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