Азербайджан заинтересован в развитии отношений с ЮНЕСКО – Байрамов

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился в среду в Париже с гендиректором ЮНЕСКО Одре Азуре.

«Байрамов отметил заинтересованность Баку в эффективном и всестороннем сотрудничестве с ЮНЕСКО, а также в дальнейшем развитии двусторонних отношений в качестве одного из важных партнеров организации», - сообщает МИД.

Азуле, в свою очередь, поблагодарила Азербайджан за постоянную поддержку организации и выразила заинтересованность в дальнейшем расширении растущих связей.

«На встрече также обсуждались взаимоотношения Азербайджана и ЮНЕСКО в области культуры, образования, социальных и гуманитарных наук. Было отмечено, что Баку продолжит свои усилия по продвижению высших целей организации», - говорится в информации.

Э.Шафиев