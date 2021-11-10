Уровень коллективного иммунитета от COVID-19 в РФ приблизился к 50% - Голикова

В России коллективный иммунитет к коронавирусной инфекции отмечается почти у половины населения страны, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

"Главная задача - это достижение коллективного иммунитета, показатель которого складывается из количества переболевших и вакцинированных граждан. На сегодняшний день уровень коллективного иммунитета в среднем по стране составляет 48,4%", - сказала Голикова на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным.

Она отметила, что лидерами среди регионов по данному показателю являются республики Тыва и Карелия, Московская область, Москва, Севастополь и Санкт-Петербург. Ситуация с коллективным иммунитетом "практически не меняется" в республиках Дагестан, Кабардино-Балкарской, Татарстан, Томской области, Ставропольском и Камчатском краях.

По словам Голиковой, доля вакцинированных граждан РФ старше 60 лет составляет 44,7%, наиболее высокие показатели в Чеченской республике, республиках Тыва и Мордовия, а также Тюменской и Белгородской областях.