ToatalEnergies и Daimler Truck создадут экосистему для грузовиков на водороде в Европе

Французская нефтегазовая TotalEnergies SE и германский производитель грузовиков Daimler Truck AG, входящий в концерн Daimler AG, подписали соглашение о сотрудничестве в вопросе развития транспортной экосистемы для грузовиков на водородных двигателях.
Как говорится в совместном сообщении компаний, подписанное соглашение позволит повысить привлекательность тяжелого транспорта, использующего водород вместо традиционных видов топлива, и приведет к декарбонизации дорожного фрахта в Европейском союзе.
Сотрудничество сторон включает такие сферы, как логистика поставок водородного топлива, разработка и производство грузовиков на водороде, создание клиентской базы и другие области.
В частности, TotalEnergies планирует к 2030 году управлять прямо или косвенно примерно 150 заправочными станциями с водородным топливом в Германии, Нидерландах, Бельгии, Люксембурге и Франции. Daimler Truck, в свою очередь, будет поставлять к 2025 году грузовики на водороде клиентам в этих странах. Немецкий автопроизводитель сообщил, что обеспечит удобство эксплуатации и безотказную работу своей продукции.
"Наша компания активно исследует все аспекты цепочки добавленной стоимости транспорта на водородном топливе - начиная от производства и заканчивая поставками... Мы гордимся возможностью создать партнерство с таким мотивированными игроком, как Daimler Truck", - прокомментировал заключенное соглашение глава отдела маркетинга и услуг TotalEnergies Алекси Вовк.
Daimler Truck планирует поставлять только экологически чистые грузовики, полностью исключающие выбросы СО2, в страны Европы, Северной Америки и Японию к 2039 году. Компания специализируется как на производстве аккумуляторов с нейтральными выбросами СО2, так и на водородных топливных элементах. На данный момент автопроизводитель тестирует усовершенствованный прототип грузовика Mercedes-Benz GenH2 Truck на водородном двигателе в Германии.
Котировки акций TootalEnergies растут на 1,7% в ходе торгов в Париже в среду. Бумаги Daimler дорожают на 0,3% на торгах во Франкфурте.
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