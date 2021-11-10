Британские ВВС начали использовать базу в Греции для проведения разведывательных полетов у границ России

Стратегический разведывательный самолет британских Королевских ВВС RC-135W в среду впервые поднялся с авиабазы Суда-Бэй на греческом острове Крит для выполнения полета у границ России на Черном море, следует из данных западных авиационных ресурсов.
Ранее британские самолеты радиоэлектронной разведки вылетали на выполнение задания к границам России с авиабазы Уоддингтон в Англии. Авиабаза Суда-Бэй в Греции в основном используется аналогичными американскими самолетами и самолетами радиоэлектронной разведки большого радиуса действия ВМС США EP-3E Aries II для полетов вблизи российских рубежей на Черном море.
В среду британский самолет-разведчик в течение более 2,5 часов курсировал вдоль побережья Крыма и Краснодарского края.
Полет этого же самолета с бортовым номером ZZ665, вылетевшего из Англии, был зафиксирован над Черным морем 8 ноября.
В среду Минобороны РФ сообщило о том, что накануне российские зенитные средства следили за полетом разведывательного самолета США над Черным морем.
По данным российских военных, самолет разведки наземных целей и управления нанесением ударов Е-8С Joint STARS ВВС США осуществил 9 ноября многочасовой полет над Черным морем и приближался к границе России.
"Минимальное приближение к государственной границе Российской Федерации составило 35 км", - сообщили в Минобороны РФ.
"На протяжении всего полета над Черным морем самолет разведки ВВС США сопровождался радиолокационными средствами зенитных ракетных войск ВКС России", - говорилось в сообщении.
По данным военных РФ, американский самолет вылетел с американской авиабазы "Рамштайн" в Германии. В течение 5 часов 13 минут он барражировал в воздушном пространстве на эшелонах 7-10 тыс. метров над северо-западной, центральной и северо-восточной частью Черного моря.
Самолет ВВС США E-8C Joint STARS предназначен для сбора информации о дислокации сил противника и боевого управления нанесением ударов авиации.
Ранее Минобороны РФ сообщило, что "6 ноября с целью совершенствования способов применения стратегической бомбардировочной авиации над акваторией Черного моря выполнены полёты двух стратегических бомбардировщиков В-1В ВВС США на удалении около 100 км от государственной границы Российской Федерации".
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