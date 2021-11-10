Суд отменил арест Саакашвили по делу о разгоне митинга 7 ноября 2007 года

Тбилисский городской суд в среду аннулировал меру пресечения в виде ареста в отношении находящегося в заключении экс-президента Грузии Михаила Саакашвили по делу о разгоне мирного митинга 7 ноября 2007 года.
Как сообщают грузинские СМИ, данное решение приняла коллегия судей.
Сообщается, что в ходе судебного процесса в среду, на котором сам Саакашвили не присутствовал, судья Нино Элиэшвили разъяснила, что суд не видит необходимости использования назначенного в виде меры пресечения ареста в отношении Саакашвили.
Между тем, суд заочно оставил в силе меру пресечения в виде ареста в отношении двух других фигурантов данного дела - Зураба Адеишвили (бывший генпрокурор) и Давида Кезерашвили (бывший министр обороны).
Адеишвили и Кезерашвили находятся в розыске.
Саакашвили, Адеишвили и Кезерашвили являются обвиняемыми по делу о разгоне митинга 7 ноября 2007 года, вторжения силовиков в телекомпанию "Имеди" и преступного присвоения имущества покойного бизнесмена Бадри Патаркацишвили. Саакашвили обвиняют в превышении служебных полномочий. Обвинение подразумевает лишение свободы сроком от 5 до 8 лет.
Следующее заседание суда по указанному делу должно состояться 29 ноября.
Саакашвили ранее (до возвращения в Грузию из Украины) в Грузии был осужден заочно на шесть лет тюрьмы по другим уголовным делам. 1 октября он был задержан и на данный момент находится в тюремной больнице.
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