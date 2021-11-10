Азербайджан подписал с АБР и AIIB соглашения о кредитах на $350 млн на поддержку противодействия COVID-19

Правительство Азербайджана подписало с Азиатским банком развития (АБР) и Азиатским банком инфраструктурных инвестиций (AIIB) соглашения о кредите на сумму $350 млн для содействия властям страны в реализации всеобъемлющего плана по смягчению неблагоприятных медицинских, социальных и экономических последствий коронавирусной инфекции COVID-19.
Как сообщает Минфин, в рамках подписанных соглашений Азербайджан привлекает от АБР кредит в $250 млн, от AIIB - $100 млн.
Кредитные средства привлечены на 10 лет по ставке LIBOR+0,5%
Соглашения от имени правительства Азербайджана подписал министр финансов Самир Шарифов, от АБР - директор офиса банка в Азербайджане Кендис Макдиган (Candice Mcdeigan), от AIIB - гендиректор банка Супи Тераванинторн.
«Цель привлечения средств – поддержка расходов правительства Азербайджана на минимизацию негативного влияния пандемии коронавируса на экономику страны, макроэкономическую стабильность», - подчеркивается в информации.
Власти Азербайджана оценивают на 2021 год программу мер по дополнительному финансовому стимулированию, направленную на смягчение негативного воздействия COVID-19, в $1 млрд 773,2 млн. Из них $100 млн это кредит AIIB, $250 млн – кредит Азиатского банка развития (утвержден 7 июля 2021 года – ИФ), остальные $1 млрд 423,2 млн – средства правительства Азербайджана.
Как сообщалось ранее, программа активного реагирования на COVID-19 и поддержки расходов (CARES) обеспечит бюджетную поддержку текущим мерам правительства Азербайджана в области здравоохранения, социальной защиты и макроэкономической стабилизации.
В частности, меры правительства в области здравоохранения включают дополнительные выплаты медицинским работникам, внедрение обязательного медицинского страхования на всей территории страны, закупку лекарств и медицинского оборудования, а также расширение возможностей медицинских учреждений по тестированию и лечению пациентов с COVID-19.
Для усиления социальной защиты правительство Азербайджана повысило размер ежемесячных пособий и увеличило до 80 тыс. количество домохозяйств, имеющих право на получение такой поддержки. Другие меры социальной защиты включают увеличение ежемесячных пособий, субсидирование и льготы в системе кредитования.
Чтобы помочь стабилизировать экономику, правительство приняло ряд мер, включая создание 17 тыс. временных рабочих мест в госсекторе, субсидирование процентных ставок для банковских кредитов предприятиям, пострадавшим от пандемии, и финансовую поддержку отдельных государственных предприятий.
Азербайджан является членом АБР с 1999 года. За период сотрудничества банк предоставил республике кредитов на сумму более $5 млрд.
AIIB, штаб-квартира которого находится в Пекине, был официально учрежден 57 странами в конце 2015 года. Азербайджан в июне 2016 года завершил процедуры, связанные с членством в банке. Это второй кредит банка, выделенный Азербайджану. В декабре 2016 года AIIB утвердил предоставление Азербайджану кредита в размере $600 млн на строительство газопровода TANAP.
А.Азизов
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