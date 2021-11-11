США вскоре намерены объявить о поставке вакцин от COVID-19 в конфликтные регионы мира

Администрация Байдена в течение среды намерена объявить о заключении сделки по доставке крупной партии доз вакцины компании Johnson & Johnson от COVID-19 в конфликтные регионы мира, сообщил информационному порталу "Аксиос" высокопоставленный чиновник Белого дома.
"В конфликтных регионах нет государственных органов, которые могли бы работать с вакцинами и брать на себя эту ответственность", - отмечает Аксиос.
"Аксиос" напоминает, что ранее вакцины Johnson & Johnson могли использоваться только в рамках официальных государственных программ вакцинации именно из-за проблем с ответственностью.
В рамках "нового правового подхода" Johnson & Johnson согласилась отказаться от юридической ответственности, которую она обычно требует от той или иной страны за отправленные дозы.
Правительство США также пожертвует 1,5 млн доз вакцин J&J из дополнительного внутреннего запаса в рамках программы COVAX для людей, находящихся в зонах конфликтов или в других неблагоприятных гуманитарных ситуациях.
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