США вскоре намерены объявить о поставке вакцин от COVID-19 в конфликтные регионы мира

Администрация Байдена в течение среды намерена объявить о заключении сделки по доставке крупной партии доз вакцины компании Johnson & Johnson от COVID-19 в конфликтные регионы мира, сообщил информационному порталу "Аксиос" высокопоставленный чиновник Белого дома.

"В конфликтных регионах нет государственных органов, которые могли бы работать с вакцинами и брать на себя эту ответственность", - отмечает Аксиос.

"Аксиос" напоминает, что ранее вакцины Johnson & Johnson могли использоваться только в рамках официальных государственных программ вакцинации именно из-за проблем с ответственностью.

В рамках "нового правового подхода" Johnson & Johnson согласилась отказаться от юридической ответственности, которую она обычно требует от той или иной страны за отправленные дозы.

Правительство США также пожертвует 1,5 млн доз вакцин J&J из дополнительного внутреннего запаса в рамках программы COVAX для людей, находящихся в зонах конфликтов или в других неблагоприятных гуманитарных ситуациях.