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Здравоохранение 11.11.2021 00:14

США вскоре намерены объявить о поставке вакцин от COVID-19 в конфликтные регионы мира

Администрация Байдена в течение среды намерена объявить о заключении сделки по доставке крупной партии доз вакцины компании Johnson & Johnson от COVID-19 в конфликтные регионы мира, сообщил информационному порталу "Аксиос" высокопоставленный чиновник Белого дома.

"В конфликтных регионах нет государственных органов, которые могли бы работать с вакцинами и брать на себя эту ответственность", - отмечает Аксиос.

"Аксиос" напоминает, что ранее вакцины Johnson & Johnson могли использоваться только в рамках официальных государственных программ вакцинации именно из-за проблем с ответственностью.

В рамках "нового правового подхода" Johnson & Johnson согласилась отказаться от юридической ответственности, которую она обычно требует от той или иной страны за отправленные дозы.

Правительство США также пожертвует 1,5 млн доз вакцин J&J из дополнительного внутреннего запаса в рамках программы COVAX для людей, находящихся в зонах конфликтов или в других неблагоприятных гуманитарных ситуациях.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]