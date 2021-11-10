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Дальнее зарубежье 10.11.2021 18:44

На границе с Беларусью за сутки зафиксировано почти 600 попыток проникновения незаконных мигрантов - Погранслужба Польши

Нелегалы за вторник предприняли 599 попыток перехода границы из Беларуси в Польшу, сообщили в Погранслужбе Польши в среду.

"Вчера зафиксировано 599 попыток незаконного пересечения границы Польши и Беларуси", - говорится в сообщении ведомства в Twitter.

За минувший день задержаны девять человек (пять ливанцев, трое иракцев и один сириец). 48 мигрантов получили предписания с требованием покинуть территорию Польши.

За помощь мигрантам задержаны три человека (граждане России, Швеции и Литвы), проинформировали в польской Погранслужбе.

Как сообщалось, в Польше за август-октябрь зафиксировали более 28,5 тыс. попыток незаконного перехода границы мигрантами. Больше всего в октябре - около 17,3 тыс., в августе - более 3,5 тыс., в сентябре - почти 7,7 тыс.

Ситуация на границе Беларусии Польши осложнилась 8 ноября, когда к польской границе с белорусской стороны подошли несколько тысяч мигрантов из стран Ближнего Востока, желающих перебраться в Евросоюз. Польские официальные лица назвали происходящее самым сложным моментом с начала кризиса на границе.

Польша, Литва и Латвия в последние месяцы фиксируют усилившийся поток нелегалов, пытающихся через Беларусьпопасть на территорию ЕС. В Евросоюзе обвиняют Минскв том, что именно онсоздалхаос возле границ Евросоюза, поскольку не пускает обратно нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки, которые пытаются попасть в Европу, но получают отказ.

Страны Балтии обвиняют власти Беларусив организации потоков мигрантов и называют это "гибридной агрессией". Той же позиции придерживается и Еврокомиссия.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]