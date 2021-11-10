Инфляция в США в октябре ускорилась до 6,2% - максимума за 30 лет

Потребительские цены (индекс CPI) в США в октябре выросли на 6,2% относительно того же месяца прошлого года, свидетельствуют данные Министерства труда страны.

Показатель достиг максимального значения с ноября 1990 года.

Таким образом, инфляция ускорилась по сравнению с 5,4% месяцем ранее.

Аналитики, опрошенные Bloomberg, в среднем прогнозировали значение индекса CPI в сентябре на уровне 5,9%.

Цены на энергоносители в октябре подскочили на 30%, на продукты питания - на 5,3%.

Индекс CPI вырос на 0,9% относительно предыдущего месяца. Эксперты в среднем ожидали увеличения на 0,6%.

Цены без учета стоимости продуктов питания и энергоносителей (индекс Core CPI) увеличились на 0,6% за месяц и на 4,6% за год. Аналитики ожидали роста первого показателя на 0,4%, второго - на 4,3%.