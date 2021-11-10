Баку и Нью-Дели подписали соглашение о взаимном признании COVID-сертификатов

Индия подписала соглашения о взаимном признании COVID-19 сертификатов с 96 странами, включая Азербайджан.

"Лицам, прибывающим из этих стран, будут предоставлены определенные льготы в вопросе карантина", - заявил министр здравоохранения Индии Мансух Мандавия, сообщает "Интерфакс-Азербайджан" со ссылкой на индийскую прессу.

В список стран, с которыми были подписаны аналогичные соглашения, также вошли Турция, Россия, Грузия и Украина.

Э.Шафиев