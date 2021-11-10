Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9693 RUR   0.024 GBR   2.3046 TRY   0.1745

Цена на нефть

09.11 $/bbl   WTI 84.15 2.22 Brent 84.78 1.35

Погода в Баку

  ночь день

СНГ 10.11.2021 19:02

Гособоронзаказ в 2020 году выполнен на 96,2% - Путин

Российский оборонно-промышленный комплекс работает стабильно, в 2020 году гособоронзаказ был выполнен на 96,2%, сообщил президент РФ Владимир Путин.

"Отмечу, что в 2020 году, сложном году, непростом, гособоронзаказ был исполнен на 96,2%. Напомню, что в 2012-м, например, было 80 с небольшим (процента), и то считалось хорошо", - сказал Путин на заседании Военно-промышленной комиссии, которая проходит в режиме видеоконференции.

Он подчеркнул, что высокая планка выполнения гособоронзаказа выдерживается уже более пяти лет. "Даже в условиях серьезных ограничений, связанных с эпидемией коронавируса, организации ОПК работают стабильно, не допускают ни срывов, ни затягивания поставок", - сказал Путин.

Президент отметил, что в результате этого доля современных образцов оружия и техники в стратегических ядерных силах превышает 80%, а в силах общего назначения - более 70%. "В войска поступают новейшие образцы вооружения, которые по своим тактико-техническим характеристикам не уступают, а по целому ряду параметров намного превосходят зарубежные аналоги", - сказал президент РФ.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2021
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]