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Дальнее зарубежье 10.11.2021 19:21

Запасы продуктов ко Дню благодарения в магазинах США низкие - WSJ

Глобальные проблемы в цепочках поставок могут сказаться на важном для американцев событии - традиционном обеде по случаю Дня благодарения, пишет The Wall Street Journal.

Согласно данным аналитической компании IRI, запасы продуктов питания и потребительских товаров в магазинах США в настоящее время на 4-11% ниже обычного для этого времени года уровня. Более того, нынешний уровень запасов ненамного выше, чем в марте 2020 года, когда он был на 13% ниже нормы.

В Штатах начинается сезон праздников, и существует вероятность, что средний покупатель, планирующий купить 20 различных товаров, не сможет найти в магазинах, по крайней мере, два товара из своего списка.

Американские сети супермаркетов начали закупку традиционных для праздников товаров заблаговременно, стремясь избежать их дефицита, однако в настоящее время запасы многих продуктов, например, для обеда на День благодарения, являются очень низкими, свидетельствуют данные IRI.

Так, запасы индейки, блюдо из которой всегда подается на стол в этот день, в настоящее время составляют лишь 60% от среднего для этого времени уровня, что на 30 процентных пунктов ниже, чем годом ранее.

Представитель Butterball LLC, одного из крупнейших в США производителей мяса индейки, сообщил WSJ, что компания страдает от нехватки рабочих кадров, а также проблем в цепочках поставок.

Низкими также являются запасы других традиционных ингредиентов обеда на День благодарения - клюквенного соуса, сладкого картофеля, замороженных тыквенных пирогов. Запасы готовой начинки для индейки - хлебного фарша, также являются низкими, но превышают уровень прошлого года, то же касается и алюминиевой фольги, используемой для запекания индейки.

Американцы, которые планируют путешествие на День благодарения, столкнутся с высокими ценами на аренду автомобилей и бензин. Кроме того, стоимость авиабилетов, хотя и остается ниже допандемийных уровней, уже начала расти.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]