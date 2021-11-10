Байден примет лидеров Мексики и Канады

Президент США Джо Байден впервые с 2016 года проведет саммит лидеров стран Северной Америки и примет премьера Канады Джастина Трюдо и президента Мексики Андреса Лопеса Обрадора в Вашингтоне, сообщает в среду Белый дом.
В заявлении отмечается, что США, Мексика и Канада в ходе саммита 18 ноября будут обсуждать широкий круг тем - сотрудничество в борьбе с пандемией COVID-19 и вопросы здравоохранения, климатические изменения, обстановку с миграцией в регионе.
"В духе настоящего партнерства мы выразим несгибаемую поддержку нашему видению Северной Америки как самого конкурентоспособного и динамичного региона в мире", - говорится в заявлении.
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