Байден примет лидеров Мексики и Канады

Президент США Джо Байден впервые с 2016 года проведет саммит лидеров стран Северной Америки и примет премьера Канады Джастина Трюдо и президента Мексики Андреса Лопеса Обрадора в Вашингтоне, сообщает в среду Белый дом.

В заявлении отмечается, что США, Мексика и Канада в ходе саммита 18 ноября будут обсуждать широкий круг тем - сотрудничество в борьбе с пандемией COVID-19 и вопросы здравоохранения, климатические изменения, обстановку с миграцией в регионе.

"В духе настоящего партнерства мы выразим несгибаемую поддержку нашему видению Северной Америки как самого конкурентоспособного и динамичного региона в мире", - говорится в заявлении.