Эрдоган поздравил Алиева с Днем Победы

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поздравил своего азербайджанского коллегу Ильхама Алиева с 8 Ноября – Днем Победы, говорится в сообщении, размещенном на официальном сайте главы Азербайджанского государства.

"Господин Президент, дорогой брат. От имени турецкого народа и от себя лично сердечно поздравляю в лице Вашего Превосходительства всех азербайджанских братьев и сестер с Днем Победы. Я испытываю чувство удовлетворения от того, что Карабах и Восточный Зангезур стремительно благоустраиваются, что следы оккупации стираются за короткий срок. Наша поддержка процесса реконструкции и восстановления освобожденных земель будет и впредь беспрерывной", - говорится в поздравительном письме Эрдогана.

Он отметил, что с подписанием Шушинской декларации (15 июня 2021 года - ИФ) отношения двух государств выведены на уровень союзнических.

"Для наших стран это исторический шаг", - подчеркнул глава государства.

"Нет сомнений в том, что наша солидарность и далее будет развиваться во всех сферах под лозунгом "Одна нация - два государства", - отмечается в послании турецкого лидера.

А.Салаева