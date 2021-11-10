Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9693 RUR   0.024 GBR   2.3046 TRY   0.1745

Цена на нефть

09.11 $/bbl   WTI 84.15 2.22 Brent 84.78 1.35

Погода в Баку

  ночь день

Внешняя политика 10.11.2021 19:46

Эрдоган поздравил Алиева с Днем Победы

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поздравил своего азербайджанского коллегу Ильхама Алиева с 8 Ноября – Днем Победы, говорится в сообщении, размещенном на официальном сайте главы Азербайджанского государства.

"Господин Президент, дорогой брат. От имени турецкого народа и от себя лично сердечно поздравляю в лице Вашего Превосходительства всех азербайджанских братьев и сестер с Днем Победы. Я испытываю чувство удовлетворения от того, что Карабах и Восточный Зангезур стремительно благоустраиваются, что следы оккупации стираются за короткий срок. Наша поддержка процесса реконструкции и восстановления освобожденных земель будет и впредь беспрерывной", - говорится в поздравительном письме Эрдогана.

Он отметил, что с подписанием Шушинской декларации (15 июня 2021 года - ИФ) отношения двух государств выведены на уровень союзнических.

"Для наших стран это исторический шаг", - подчеркнул глава государства.

"Нет сомнений в том, что наша солидарность и далее будет развиваться во всех сферах под лозунгом "Одна нация - два государства", - отмечается в послании турецкого лидера.

А.Салаева

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2021
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]