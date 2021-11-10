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Дальнее зарубежье 10.11.2021 19:56

Литва стягивает дополнительные силы на границу с Беларусью

Полиция Литвы направила дополнительные силы на границу с Беларусьюв помощь пограничникам после вступления в силу на этой территории чрезвычайного положения.

"Они приходят на помощь пограничникам, охраняющим границу, и еще один момент - с целью осуществления мер, предусмотренных законом о ЧП", - сказал в среду генеральный комиссар полиции Литвы Ренатас Пожела агентству BNS.

Он сообщил, что прислать дополнительные силы попросили полицию в пограничном ведомстве.

При этомПожела не назвал точную цифру сотрудников полиции. По его словам, количество сотрудников полиции было отправлено "с учетом конкретной просьбы пограничников именно для этого региона".

Польша, Литва и Латвия в последние месяцы фиксируют усилившийся поток нелегалов, пытающихся через Беларусьпопасть на территорию ЕС. В Евросоюзе обвиняют Минскв том, что именно онсоздалхаос близ границ ЕС, поскольку не пускает обратно нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки, которые пытаются попасть в Евросоюз, но получают отказ.

Страны Балтии обвиняют власти Беларусив организации потоков мигрантов и называют это "гибридной агрессией". Той же позиции придерживается и Еврокомиссия.

Сейм (парламент) Литвы постановил ввести режим чрезвычайного положения на границе с Беларусьюс полуночи 10 ноября. ЧП вводится на месяц с 10 ноября на участке границы и на территории, которая удалена от границы на 5 км вглубь страны, а также в местах расселения мигрантов в Кибартае, Мядининкае, Пабраде, Рукле и в Вильнюсе.

ЧП вводится по предложению правительства и по представлению председателя сейма Виктории Чмилите-Нильсен из-за критической ситуации с наплывом иностранцев.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]