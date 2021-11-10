Литва стягивает дополнительные силы на границу с Беларусью

Полиция Литвы направила дополнительные силы на границу с Беларусьюв помощь пограничникам после вступления в силу на этой территории чрезвычайного положения.
"Они приходят на помощь пограничникам, охраняющим границу, и еще один момент - с целью осуществления мер, предусмотренных законом о ЧП", - сказал в среду генеральный комиссар полиции Литвы Ренатас Пожела агентству BNS.
Он сообщил, что прислать дополнительные силы попросили полицию в пограничном ведомстве.
При этомПожела не назвал точную цифру сотрудников полиции. По его словам, количество сотрудников полиции было отправлено "с учетом конкретной просьбы пограничников именно для этого региона".
Польша, Литва и Латвия в последние месяцы фиксируют усилившийся поток нелегалов, пытающихся через Беларусьпопасть на территорию ЕС. В Евросоюзе обвиняют Минскв том, что именно онсоздалхаос близ границ ЕС, поскольку не пускает обратно нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки, которые пытаются попасть в Евросоюз, но получают отказ.
Страны Балтии обвиняют власти Беларусив организации потоков мигрантов и называют это "гибридной агрессией". Той же позиции придерживается и Еврокомиссия.
Сейм (парламент) Литвы постановил ввести режим чрезвычайного положения на границе с Беларусьюс полуночи 10 ноября. ЧП вводится на месяц с 10 ноября на участке границы и на территории, которая удалена от границы на 5 км вглубь страны, а также в местах расселения мигрантов в Кибартае, Мядининкае, Пабраде, Рукле и в Вильнюсе.
ЧП вводится по предложению правительства и по представлению председателя сейма Виктории Чмилите-Нильсен из-за критической ситуации с наплывом иностранцев.
Глава МИД Азербайджана встретился с советником президента Франции
Эрдоган поздравил Алиева с Днем Победы
Баку по просьбе российской стороны вернул 60 армянских военных, попавших в окружение при попытке провокации - Минобороны Азербайджана
Казатомпром и китайская CGNPC запустили производство топлива для АЭС за $110 млн
Партнеры ЛУКОЙЛа по проекту в Камеруне изучают вариант переработки газа в Экваториальной Гвинее
Производство топлива для атомных электростанций запущено на востоке Казахстана
Около 900 тыс. детей до 11 лет в США получили за неделю вакцину от COVID-19
В Италии понизили до 40 лет допустимый возраст для бустерной дозы вакцины от COVID-19
Azlahiye Inshaat подготовит проектную документацию центра DOST в Масаллы
ИВ Гобустана направит свыше 590 тыс. манатов на капремонт городских дорог
ИВ Гейчая направит 630 тыс. манатов на ремонт городских дорог
Узбекистан открыт к диалогу с Азербайджаном в сфере энергетики
«63% выданных Yelo Bank кредитов направлены на поддержку бизнеса»
Открытие коммуникаций в Карабахе превратит Азербайджан в транспортный хаб – ВБ
Плати и выигрывай с AniPay в Yelo Bank!
Банк Республика в очередной раз стал победителем Национального конкурса КСО!
Представлен короткометражный фильм «Звонок», посвященный 8 ноября - Дню Победы
В Посольстве Узбекистана в городе Баку сформирован избирательный участок
В Азербайджане осенью пройдут 4 международные выставки
Азербайджану приходится рассчитывать исключительно на себя в борьбе с трансграничным наркотрафиком из Ирана – российский эксперт
Мировые СМИ, как ни в чем не бывало, продолжают ссылаться на армянские источники и ньюсмейкеров, позабыв их 44-дневное фейкометство – политолог