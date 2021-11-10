Украинский омбудсмен призвала Грузию обеспечить право Саакашвили на присутствие в суде

Уполномоченная Верховной рады Украины по правам человека Людмила Денисова заявила о нарушении в Грузии права экс-президента этой страны Михаила Саакашвили, который является украинским гражданином, на справедливый суд.

"Михаил, считая себя невиновным, ходатайствовал о публичном рассмотрении дела при своем участии. Впрочем, пенитенциарная служба не удовлетворила это ходатайство, приняв решение не доставлять Саакашвили на судебный процесс. Свои действия объяснили возможными деструктивными действиями в случае этапирования Саакашвили в зал суда, а также рисками для здоровья. Адвокаты обратились с ходатайством об отводе состава суда, который принял решение рассматривать дело Саакашвили без его присутствия", - написала Денисова в Facebook в среду.

По ее словам, это нарушает ст.6 Конвенции о защите прав человека и основных свобод, гарантирующую право на справедливое и публичное разбирательство.

В связи с этим омбудсмен призвала иностранные государства и международные правозащитные организации отреагировать на это нарушение и потребовать восстановить право Саакашвили посетить судебный процесс, анонсированный на 29 ноября.

"Саакашвили, задержанный 1 октября 2021 года, голодает уже 41 день. С 8 ноября 2021 года он находится в медицинском учреждении при учреждении исполнения наказаний №18 г. Глдани. О состоянии его здоровья в настоящее время информации нет", - добавила Денисова.

Саакашвили тайно прибыл в Грузию 29 сентября. 1 октября он был задержан в Тбилиси, после чего помещен в тюрьму в городе Рустави, где объявил голодовку. 8 ноября его без согласования с родственниками и адвокатами перевели из тюрьмы в городе Рустави в тюремную больницу в Тбилиси (район Глдани). 9 ноября адвокат Саакашвили Бека Басилая сообщил со ссылкой на представителя Тбилисского городского суда, что его клиент должен присутствовать в суде 10 ноября.

Ранее министр юстиции Грузии Рати Брегадзе заявил, что его ведомство не рекомендует проводить процесс в суде и предлагает сделать это в тюрьме. По словам министра, Минюст дает такую рекомендацию ради безопасности самого Саакашвили.

В Грузии Саакашвили проходит по нескольким уголовным делам. Свое задержание Саакашвили считает незаконным, а обвинения в его адрес - сфальсифицированными.