Глава МИД Азербайджана встретился с советником президента Франции

10 ноября министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов провел встречу с дипломатическим советником президента Франции Эммануэлем Боном, говорится в сообщении МИД АР.
В ходе встречи состоялся обмен мнениями о текущей ситуации в регионе на постконфликтном этапе и новых реалиях.
Байрамов проинформировал Бона о разминировании и восстановлении освобожденных территорий Азербайджана, открытии коммуникаций в регионе, процессе делимитации и демаркации границ с Арменией, нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном на основе норм и принципов международного права, а также о мерах, принимаемых Азербайджаном в этом направлении в одностороннем порядке.
Глава внешнеполитического ведомства подчеркнул, что Азербайджан является сторонником обеспечения долгосрочного мира и стабильности в регионе.
На встрече также обсуждалось текущее состояние азербайджано-французских двусторонних отношений.
Стороны выразили готовность и заинтересованность в развитии сотрудничества и активизации политического диалога.
А.Салаева
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