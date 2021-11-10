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Внешняя политика 10.11.2021 20:17

Глава МИД Азербайджана встретился с советником президента Франции

10 ноября министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов провел встречу с дипломатическим советником президента Франции Эммануэлем Боном, говорится в сообщении МИД АР.

В ходе встречи состоялся обмен мнениями о текущей ситуации в регионе на постконфликтном этапе и новых реалиях.

Байрамов проинформировал Бона о разминировании и восстановлении освобожденных территорий Азербайджана, открытии коммуникаций в регионе, процессе делимитации и демаркации границ с Арменией, нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном на основе норм и принципов международного права, а также о мерах, принимаемых Азербайджаном в этом направлении в одностороннем порядке.

Глава внешнеполитического ведомства подчеркнул, что Азербайджан является сторонником обеспечения долгосрочного мира и стабильности в регионе.

На встрече также обсуждалось текущее состояние азербайджано-французских двусторонних отношений.

Стороны выразили готовность и заинтересованность в развитии сотрудничества и активизации политического диалога.

А.Салаева

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]