Несколько человек пострадали в Баку из-за сильного ветра

Несколько человек получили травмы в связи с сильным ветром в Баку, сообщили "Интерфакс-Азербайджан" в Министерстве здравоохранения Азербайджана.

"По данным Бакинской станции скорой и неотложной медицинской помощи, семь человек – трое мужчин и четыре женщины – получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы в медучреждения", - отметили в Минздраве.

А.Салаева