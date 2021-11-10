ЕС на следующей неделе расширит санкции против Беларуси - фон дер Ляйен

Евросоюз в течение следующей недели завершит согласование дополнительных санкций против Беларуси из-за ситуации с мигрантами на границе, заявила в среду глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
"ЕС расширит санкции против Беларуси на следующей неделе", - приводит Bloomberg ее слова.
Председатель Евросовета Шарль Мишель также заявил в среду, что власти ЕС разработали новые санкции против Беларуси.
Ранее официальный представитель МИД Германии Андреа Зассе заявила, что главы МИД ЕС планируют в понедельник 15 ноября обсудить расширение санкций в отношении Минска.
Ситуация на границе Беларуси и Польши осложнилась в минувший понедельник, когда к польской границе с белорусской стороны подошли несколько тысяч мигрантов из стран Ближнего Востока, желающих перебраться в Евросоюз. Польские официальные лица назвали происходящее самым сложным моментом с начала кризиса на границе.
Польша, Литва и Латвия в последние месяцы фиксируют усилившийся поток нелегалов, пытающихся через Беларусь попасть на территорию ЕС. В Евросоюзе обвиняют Минск в том, что именно он создал хаос возле границ Евросоюза, поскольку не пускает обратно нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки, которые пытаются попасть в Европу, но получают отказ.
Страны Балтии обвиняют власти Беларуси в организации потоков мигрантов и называют это "гибридной агрессией". Той же позиции придерживается и Еврокомиссия.
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