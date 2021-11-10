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Дальнее зарубежье 10.11.2021 21:49

ЕС на следующей неделе расширит санкции против Беларуси - фон дер Ляйен

Евросоюз в течение следующей недели завершит согласование дополнительных санкций против Беларуси из-за ситуации с мигрантами на границе, заявила в среду глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

"ЕС расширит санкции против Беларуси на следующей неделе", - приводит Bloomberg ее слова.

Председатель Евросовета Шарль Мишель также заявил в среду, что власти ЕС разработали новые санкции против Беларуси.

Ранее официальный представитель МИД Германии Андреа Зассе заявила, что главы МИД ЕС планируют в понедельник 15 ноября обсудить расширение санкций в отношении Минска.

Ситуация на границе Беларуси и Польши осложнилась в минувший понедельник, когда к польской границе с белорусской стороны подошли несколько тысяч мигрантов из стран Ближнего Востока, желающих перебраться в Евросоюз. Польские официальные лица назвали происходящее самым сложным моментом с начала кризиса на границе.

Польша, Литва и Латвия в последние месяцы фиксируют усилившийся поток нелегалов, пытающихся через Беларусь попасть на территорию ЕС. В Евросоюзе обвиняют Минск в том, что именно он создал хаос возле границ Евросоюза, поскольку не пускает обратно нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки, которые пытаются попасть в Европу, но получают отказ.

Страны Балтии обвиняют власти Беларуси в организации потоков мигрантов и называют это "гибридной агрессией". Той же позиции придерживается и Еврокомиссия.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]