ЕС на следующей неделе расширит санкции против Беларуси - фон дер Ляйен

Евросоюз в течение следующей недели завершит согласование дополнительных санкций против Беларуси из-за ситуации с мигрантами на границе, заявила в среду глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

"ЕС расширит санкции против Беларуси на следующей неделе", - приводит Bloomberg ее слова.

Председатель Евросовета Шарль Мишель также заявил в среду, что власти ЕС разработали новые санкции против Беларуси.

Ранее официальный представитель МИД Германии Андреа Зассе заявила, что главы МИД ЕС планируют в понедельник 15 ноября обсудить расширение санкций в отношении Минска.

Ситуация на границе Беларуси и Польши осложнилась в минувший понедельник, когда к польской границе с белорусской стороны подошли несколько тысяч мигрантов из стран Ближнего Востока, желающих перебраться в Евросоюз. Польские официальные лица назвали происходящее самым сложным моментом с начала кризиса на границе.

Польша, Литва и Латвия в последние месяцы фиксируют усилившийся поток нелегалов, пытающихся через Беларусь попасть на территорию ЕС. В Евросоюзе обвиняют Минск в том, что именно он создал хаос возле границ Евросоюза, поскольку не пускает обратно нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки, которые пытаются попасть в Европу, но получают отказ.

Страны Балтии обвиняют власти Беларуси в организации потоков мигрантов и называют это "гибридной агрессией". Той же позиции придерживается и Еврокомиссия.