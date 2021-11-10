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Дальнее зарубежье 10.11.2021 22:10

США объявят о санкциях в отношении Беларуси в декабре - глава Еврокомиссии

США объявят о введении санкций против Беларусив декабре этого года, передает агентство Bloomberg со ссылкой на находящуюся с визитом в Вашингтоне председателя Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен.

"Фон дер Ляйен заявила, что США подготовили санкции в отношении Беларуси(для их введения - ИФ) на декабрь", - говорится в сообщении.

Уточняется, что американские санкции планируется ввести в первой половине декабря.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]