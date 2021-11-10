США объявят о санкциях в отношении Беларуси в декабре - глава Еврокомиссии

США объявят о введении санкций против Беларусив декабре этого года, передает агентство Bloomberg со ссылкой на находящуюся с визитом в Вашингтоне председателя Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен.

"Фон дер Ляйен заявила, что США подготовили санкции в отношении Беларуси(для их введения - ИФ) на декабрь", - говорится в сообщении.

Уточняется, что американские санкции планируется ввести в первой половине декабря.