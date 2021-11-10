Вашингтон предупредил Москву о возможных последствиях из-за концентрации российских войск на границе с Украиной

США предупредили власти РФ о потенциальных негативных последствиях усиления присутствия российских войск близ границы с Украиной, заявила помощница главы Госдепа по Европе и Евразии Карен Донфрид.
В интервью агентству Associated Press она указала, что российские официальные лица уведомлены Вашингтоном о "возможных последствиях" за "необычную военную активность близ Украины".
Донфрид в составе американской делегации под руководством главы ЦРУ Уильяма Бернса на прошлой неделе посетила Москву, а затем отправилась в Киев.
"Каждый раз, когда мы видим подозрительную российскую военную активность близ Украины, мы даем понять, что любая эскалация или агрессивные действия вызовет серьезную обеспокоенность у США", - добавила она.
Помощница госсекретаря США также отметила, что Вашингтон будет "продолжать поддерживать Украину и осуждать любую российскую агрессию в отношении Украины в любом виде".
Говоря о переговорах в Москве, Донфрид сказала, что директор ЦРУ "успешно передал то послание, которое он считал необходимым до них донести".
"Мы будем продолжать очень тщательно следить за тем, что русские делают на границе с Украиной", - подчеркнула она.
Ранее пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби сообщил, что в США обеспокоены перемещением российских войск в районе границы с Украиной и призывают Москву прояснить свои намерения.
Глава МИД Азербайджана встретился с советником президента Франции
Эрдоган поздравил Алиева с Днем Победы
Баку по просьбе российской стороны вернул 60 армянских военных, попавших в окружение при попытке провокации - Минобороны Азербайджана
ЛУКОЙЛ 24 ноября опубликует отчет по МСФО за III кв.
ToatalEnergies и Daimler Truck создадут экосистему для грузовиков на водороде в Европе
Казатомпром и китайская CGNPC запустили производство топлива для АЭС за $110 млн
США вскоре намерены объявить о поставке вакцин от COVID-19 в конфликтные регионы мира
Около 900 тыс. детей до 11 лет в США получили за неделю вакцину от COVID-19
В Италии понизили до 40 лет допустимый возраст для бустерной дозы вакцины от COVID-19
Azlahiye Inshaat подготовит проектную документацию центра DOST в Масаллы
ИВ Гобустана направит свыше 590 тыс. манатов на капремонт городских дорог
ИВ Гейчая направит 630 тыс. манатов на ремонт городских дорог
Узбекистан открыт к диалогу с Азербайджаном в сфере энергетики
«63% выданных Yelo Bank кредитов направлены на поддержку бизнеса»
Открытие коммуникаций в Карабахе превратит Азербайджан в транспортный хаб – ВБ
Плати и выигрывай с AniPay в Yelo Bank!
Банк Республика в очередной раз стал победителем Национального конкурса КСО!
Представлен короткометражный фильм «Звонок», посвященный 8 ноября - Дню Победы
В Посольстве Узбекистана в городе Баку сформирован избирательный участок
В Азербайджане осенью пройдут 4 международные выставки
Азербайджану приходится рассчитывать исключительно на себя в борьбе с трансграничным наркотрафиком из Ирана – российский эксперт
Мировые СМИ, как ни в чем не бывало, продолжают ссылаться на армянские источники и ньюсмейкеров, позабыв их 44-дневное фейкометство – политолог