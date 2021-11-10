Боррель без иллюзий смотрит на контакты с Минском по событиям на белорусской-польской границе

ЕС через свое представительство в Беларусиразъясняет Минску свою позицию по кризису на белорусско-польской границе, однако такая работа вряд ли продуктивна, завил в среду глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

"Наша делегация в Минске пытается им объяснить, что происходит. Однако они ведь сами прекрасно знают, что там делают", - сказал он в ходе выступления в Европарламенте.

Боррель напомнил, что ЕС ведет работу над пятым пакетом санкций против Беларуси. Эту тему обсудят в понедельник на встрече главы МИД стран-членов Евросоюза.