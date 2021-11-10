Парламент Турции продлил мандат на пребывание турецких военных в Азербайджане

Депутаты Великого национального собрания (парламента) Турции одобрили продление срока пребывания турецких военнослужащих в Азербайджане, сообщает в среду агентство Anadolu.

"Парламент разрешил отправку военных в Азербайджан сроком еще на один год для выполнения обязательств, вытекающих из положений Соглашения о стратегическом партнерстве и взаимной помощи между Турцией и Азербайджаном", - говорится в сообщении агентства.

Таким образом, мандат продлен до 17 ноября 2022 года.

17 ноября 2020 года парламент Турции одобрил закон, предусматривающий отправку турецких военных в Азербайджан на один год.