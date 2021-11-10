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СНГ 10.11.2021 22:48

Беларусь нарастила группировку ПВО на границе с ЕС

Белорусские военные нарастили группировку противовоздушной обороны на границе с ЕС в ответ на активизацию действий западной авиации, заявил командующий ВВС и войсками ПВО белорусской армии Игорь Голуб.

"Вдоль государственной границы Республики Беларусь как на западном направлении, так и на северо-западном мы нарастили состав дежурных сил по противовоздушной обороне, чтобы адекватно реагировать на обстановку, которая складывается вдоль государственной границы в воздушном пространстве", - приводит слова Голуба пресс-служба Минобороны.

В среду в рамках внезапной проверки боеготовности наращиваемой группировки противовоздушной обороны Вооруженных сил Республики Беларусь отработано практическое взаимодействие в воздухе сил, входящих в единую региональную систему противовоздушной обороны Беларуси и России. В частности, отрабатывается практическое взаимодействие в воздухе истребительной авиации, отметил он.

"С прошлого понедельника, 1 ноября 2021 года, по настоящее время силами и средствами наших радиотехнических войск, военно-воздушных сил и войск ПВО на сопредельной территории в воздушном пространстве вблизи государственной границы республики Беларусь было вскрыто 25 полетов разведавиации различного назначения - стратегического, оперативного, тактического. Минимальное удаление - до 20 км от госграницы", - отметил Голуб.

Также, по его словам, на сопредельной территории зафиксировано 175 полетов боевой авиации оперативно-тактического назначения, 64 полета авиации различного назначения в 15-километровой приграничной зоне.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]