Беларусь нарастила группировку ПВО на границе с ЕС

Белорусские военные нарастили группировку противовоздушной обороны на границе с ЕС в ответ на активизацию действий западной авиации, заявил командующий ВВС и войсками ПВО белорусской армии Игорь Голуб.
"Вдоль государственной границы Республики Беларусь как на западном направлении, так и на северо-западном мы нарастили состав дежурных сил по противовоздушной обороне, чтобы адекватно реагировать на обстановку, которая складывается вдоль государственной границы в воздушном пространстве", - приводит слова Голуба пресс-служба Минобороны.
В среду в рамках внезапной проверки боеготовности наращиваемой группировки противовоздушной обороны Вооруженных сил Республики Беларусь отработано практическое взаимодействие в воздухе сил, входящих в единую региональную систему противовоздушной обороны Беларуси и России. В частности, отрабатывается практическое взаимодействие в воздухе истребительной авиации, отметил он.
"С прошлого понедельника, 1 ноября 2021 года, по настоящее время силами и средствами наших радиотехнических войск, военно-воздушных сил и войск ПВО на сопредельной территории в воздушном пространстве вблизи государственной границы республики Беларусь было вскрыто 25 полетов разведавиации различного назначения - стратегического, оперативного, тактического. Минимальное удаление - до 20 км от госграницы", - отметил Голуб.
Также, по его словам, на сопредельной территории зафиксировано 175 полетов боевой авиации оперативно-тактического назначения, 64 полета авиации различного назначения в 15-километровой приграничной зоне.
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