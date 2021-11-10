Меркель обеспокоена ситуацией с мигрантами на границе Беларуси и Польши

Канцлер Германии Ангела Меркель вновь сообщила, что обеспокоена ситуацией с мигрантами на границе Беларуси и Польши, она подтвердила информацию пресс-службы правительства ФРГ о том, что разговаривала с президентом РФ Владимиром Путиным и просила его повлиять на белорусское руководство.

"Эта ситуация вызывает беспокойство", - сказала Меркель журналистам в Берлине в среду по итогам встречи с премьер-министром Португалии Антонио Костой и премьером Латвии Кришьянисом Кариньшем.

Она напомнила, что ранее в среду провела телефонный разговор с президентом России Путиным и попросила его повлиять на белорусского президента Александра Лукашенко. Ранее о разговоре сообщил пресс-секретарь правительства ФРГ Штеффен Зайберт.