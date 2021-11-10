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Дальнее зарубежье 10.11.2021 23:59

ЕС и США изучат вопрос о санкциях против авиакомпаний, которые перевозят мигрантов в Беларусь - глава ЕК

Европейский Союз и США не исключают возможность введения санкций против авиакомпаний, которые доставляют мигрантов из ближневосточных стран на территорию Беларуси, откуда те потом пытаются перейти границу ЕС, заявила в среду председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен после встречи с президентом США Джо Байденом.

"Мы согласны, что нужно рассмотреть возможность введения санкций против тех авиакомпаний, которые осуществляют перевозку людей в Минск, а затем - к границе ЕС и Беларуси", - сказала она журналистам в Вашингтоне.

На этой неделе фон дер Ляйен заявляла, что ЕС изучит, каким образом возможно применить санкции в отношении авиакомпаний третьих стран, которые задействованы в процессе нелегальной перевозки людей.

Польша, Литва и Латвия в последние месяцы фиксируют усилившийся поток нелегалов, пытающихся через Беларусь попасть на территорию ЕС. В Евросоюзе обвиняют Минск в том, что именно он создал хаос возле границ Евросоюза, поскольку не пускает обратно нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки, которые пытаются попасть в Европу, но получают отказ.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]