ЕС и США изучат вопрос о санкциях против авиакомпаний, которые перевозят мигрантов в Беларусь - глава ЕК

Европейский Союз и США не исключают возможность введения санкций против авиакомпаний, которые доставляют мигрантов из ближневосточных стран на территорию Беларуси, откуда те потом пытаются перейти границу ЕС, заявила в среду председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен после встречи с президентом США Джо Байденом.

"Мы согласны, что нужно рассмотреть возможность введения санкций против тех авиакомпаний, которые осуществляют перевозку людей в Минск, а затем - к границе ЕС и Беларуси", - сказала она журналистам в Вашингтоне.

На этой неделе фон дер Ляйен заявляла, что ЕС изучит, каким образом возможно применить санкции в отношении авиакомпаний третьих стран, которые задействованы в процессе нелегальной перевозки людей.

Польша, Литва и Латвия в последние месяцы фиксируют усилившийся поток нелегалов, пытающихся через Беларусь попасть на территорию ЕС. В Евросоюзе обвиняют Минск в том, что именно он создал хаос возле границ Евросоюза, поскольку не пускает обратно нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки, которые пытаются попасть в Европу, но получают отказ.