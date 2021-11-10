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Регион 10.11.2021 22:38

Личный врач Саакашвили считает необходимым срочно госпитализировать экс-президента в гражданскую клинику

Бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили не лечат в тюремной больнице, поэтому его нахождение там может закончиться смертью, заявил в среду журналистам личный врач экс-президента Николоз Кипшидзе.

"Анализы Михаила Саакашвили ухудшились, состояние здоровья плохое. Моя рекомендация, как можно скорее перевести Саакашвили на госпитализацию в многопрофильную гражданскую клинику, где возможно будет его лечение. В тюремной больнице происходит имитация лечения, все это может закончиться смертью", - сказал личный врач.

Вечером в среду оппозиционная партия "Единое национальное движение", неформальным лидером которой остается Саакашвили, распространила заявление, в котором дала обещание, что в случае перевода бывшего президента из тюремной больницы в многопрофильную гражданскую клинику, никаких акций протеста вблизи этого гражданского медучрежднения проводиться не будет.

Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что в случае госпитализации Саакашвили в гражданскую клинику есть вероятность, что его сторонники силовыми путями попытаются освободить его оттуда, а это приведет к серьезной эскалации.

Гражданин Украины Саакашвили тайно прибыл в Грузию 29 сентября. 1 октября он был задержан в Тбилиси. В настоящее время он находится в тюремной больнице в Тбилиси.

В Грузии Саакашвили проходит по нескольким уголовным делам. Свое задержание экс-президент считает незаконным, а обвинения в его адрес - сфальсифицированными.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]