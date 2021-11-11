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Дальнее зарубежье 11.11.2021 00:32

Военные самолеты и корабли США не откажутся от присутствия в районе Черного моря - Пентагон

Военные США продолжат проводить операции в Черном море во всех случаях, когда это необходимо, заявил в четверг пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.

"Мы продолжим летать, использовать корабли и проводить операции в международном воздушном пространстве и международных водах, когда это необходимо. И мы будем продолжать делать это. И даже прямо сейчас в Черном море находится несколько американских военных кораблей", - добавил он на брифинге. Так Кирби ответил на просьбу журналиста прокомментировать "то, что российская сторона описала как значительное учащение полетов НАТО в районе Черного моря".

Кирби пояснил, что может давать комментарии только от лица Пентагона, а не от всего НАТО.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что в минувшие сутки российские зенитные ракетные войска над акваторией Черного моря сопроводили три разведывательных самолета стран НАТО.

"За прошедшие сутки разведывательная авиация стран НАТО существенно увеличила интенсивность полетов у границ Российской Федерации в Черноморском регионе", - говорится в сообщении Минобороны РФ.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]