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Дальнее зарубежье 11.11.2021 00:57

Кризис с мигрантами на границе Польши и Беларуси не должен использоваться в политических целях - генсек ООН

Генсек ООН Антониу Гутерриш призывает не использовать в политических целях кризис с мигрантами, сложившийся на границе Беларусии ЕС, заявил в среду его представитель Стефан Дюжаррик.

"В том, что касается ситуации на границе Польши и Беларуси, он (генсек - ИФ) подчеркнул необходимость гарантировать, что вопросы с мигрантами и беженцами должны решаться в соответствии с гуманитарными принципами и международным правом. Такие ситуации не должны использоваться в политических целях", - заявил он на брифинге.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]