Кризис с мигрантами на границе Польши и Беларуси не должен использоваться в политических целях - генсек ООН

Генсек ООН Антониу Гутерриш призывает не использовать в политических целях кризис с мигрантами, сложившийся на границе Беларусии ЕС, заявил в среду его представитель Стефан Дюжаррик.

"В том, что касается ситуации на границе Польши и Беларуси, он (генсек - ИФ) подчеркнул необходимость гарантировать, что вопросы с мигрантами и беженцами должны решаться в соответствии с гуманитарными принципами и международным правом. Такие ситуации не должны использоваться в политических целях", - заявил он на брифинге.