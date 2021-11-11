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Дальнее зарубежье 11.11.2021 08:36

Блинкен призвал главу МИД Эфиопии начать переговоры о прекращении боевых действий в стране

Госсекретарь США Энтони Блинкен обсудил ситуацию в Эфиопии с заместителем премьер-министра и министром иностранных дел страны Демеке Меконненом, сообщает госдеп.

"Госсекретарь Блинкен выразил озабоченность по поводу продолжающегося конфликта в Эфиопии и подчеркнул настоятельную необходимость принятия конкретных мер для достижения мира. Секретарь повторил свой призыв ко всем сторонам конфликта, включая правительство Эфиопии, срочно и серьезно приступить к переговорам о прекращении боевых действий без предварительных условий", - говорится в сообщении, распространенном внешнеполитическим ведомством США.

Кроме того, госсекретарь США заявил о необходимости "немедленного беспрепятственного гуманитарного доступа в северную Эфиопию и оказания поддержки всем нуждающимся эфиопским общинам".

Правительство Эфиопии ранее в ноябре объявило режим чрезвычайного положения на территории страны из-за ситуации в регионе Тыграй. В частности, власти Аддис-Абебы заявили горожанам о необходимости зарегистрировать в последующие дни находящееся в их распоряжении оружие, а также о том, чтобы быть готовыми к защите столицы.

Народный фронт освобождения Тыграя (НФОТ), имевший правящие позиции в Эфиопии с 1991 по 2018 год, ушел в оппозицию после прихода к власти нынешнего премьер-министра. НФОТ потребовал от федеральных властей не вмешиваться в дела региона и в сентябре 2020 года провел выборы в местные органы власти. Правительство Эфиопии объявило их незаконными. С ноября 2020 года в регионе разгорелся конфликт. Многие члены НФОТ затем присоединились к новой военной структуре - "Силам обороны Тыграя".

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Тэги: США, ЭФИОПИЯ, ПЕРЕГОВОРЫ, ПРИЗЫВ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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