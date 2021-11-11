Хакеры из КНДР пытались совершить кибератаку на компанию, производящую вакцины от COVID-19

Северокорейские хакеры пытались получить доступ к сетям многонациональной медико-биологической компании, занимающейся производством вакцин против COVID-19, сообщает Sky News.

Неназванная компания попала под угрозу в результате атаки на цепочку поставок, аналогичной взлому SolarWinds, заявили специалисты организации по кибербезопасности Secureworks.

Отмечается, что действия злоумышленников были обнаружены до того, как им удалось украсть какие-либо данные.

В Secureworks, клиентом которой является компания, подвергшаяся атаке, считают, что хакеры смогли получить доступ к сети клиента через поставщика управляемых услуг (MSP).

Ранее в этом году южнокорейское агентство "Ренхап" со ссылкой на Национальное агентство разведки (NIS) Южной Кореи сообщало о том, что хакеры из КНДР пытались взломать сервера американской фармацевтической компании Pfizer, чтобы получить информацию о вакцине против коронавируса COVID-19.

При этом в Пхеньяне заявляют, что в стране нет зарегистрированных случаев COVID-19.