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Дальнее зарубежье 11.11.2021 09:27

Американский суд приговорил россиянина к 10 годам тюрьмы за мошенничество - Минюст США

Суд Бруклина (район Нью-Йорка) приговорил гражданина России Александра Жукова к 10 годам тюремного заключения за мошенничество в области цифровой рекламы, сообщил американский Минюст.

По материалам следствия, Жуков и его сообщники мошенническим путем похитили более $7 млн долларов у американских рекламодателей, издателей, и других представителей индустрии цифровой рекламы в США.

В соответствии с приговором, Жуков должен также выплатить в качестве компенсаций за ущерб, причиненный его деятельностью, $3,8 млн.

В сообщении ведомства говорится, что Жуков был арестован в Болгарии в 2018 году, а в 2019 году экстрадирован в Соединенные Штаты.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: США, РОССИЯНИН, СУД, ПРИГОВОР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]