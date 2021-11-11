Виртуальный саммит Байдена и Си Цзиньпина предварительно запланирован на 15 ноября

Виртуальный саммит президента США Джо Байдена и председателя КНР Си Цзиньпина пока что планируется на 15 ноября, сообщает издание Politico со ссылкой на источник в администрации США.

По его информации, саммит предварительно запланировали на вечер 15 ноября по вашингтонскому времени.

Ранее в ноябре стало известно о решении США и КНР провести такой саммит. Официально его дату стороны пока не называют.