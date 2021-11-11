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Дальнее зарубежье 11.11.2021 08:52

Виртуальный саммит Байдена и Си Цзиньпина предварительно запланирован на 15 ноября

Виртуальный саммит президента США Джо Байдена и председателя КНР Си Цзиньпина пока что планируется на 15 ноября, сообщает издание Politico со ссылкой на источник в администрации США.

По его информации, саммит предварительно запланировали на вечер 15 ноября по вашингтонскому времени.

Ранее в ноябре стало известно о решении США и КНР провести такой саммит. Официально его дату стороны пока не называют.

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Тэги: США, КИТАЙ, САММИТ, ДАТА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]