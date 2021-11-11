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ТЭК 11.11.2021 09:15

Нефть дорожает после сильного падения в среду

Цены на нефть эталонных марок в четверг повышаются после существенного падения днем ранее.

Снижение было зафиксировано впервые за четыре сессии. Его причиной стало как увеличение запасов в США, так и укрепление курса американского доллара на новости об ускорении инфляции в стране до максимума за 30 лет, сообщает MarketWatch.

Между тем в четверг позитивное влияние на рынок оказывает новость о том, что США отказались от планов по продаже нефти из стратегических запасов, отмечают аналитики Commerzbank. Тем не менее, эксперты ожидают, что в следующем году производство в стране продолжит восстанавливаться. Это будет оказывать сдерживающее влияние на рост цен в среднесрочной перспективе.

Январские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:50 подорожали на $0,21 (на 0,25%) - до $82,85 за баррель. В среду их цена упала на $2,14 (на 2,5%) и составила на закрытие $82,64 за баррель.

Котировки фьючерсов на сорт WTI на декабрь на электронных торгах на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) утром выросли на $0,18 (на 0,22%) - до $81,52 за баррель. По итогам предыдущей сессии их цена рухнула на $2,81 (на 3,3%) и составила $81,34 за баррель.

Запасы нефти в США на прошлой неделе увеличились на 1 млн баррелей - до 435,1 млн баррелей, свидетельствуют официальные данные министерства энергетики. Результат совпал со средним прогнозом аналитиков, опрошенных S&P Global Platts.

В то же время резервы бензина снизились на 1,56 млн баррелей и составили 212,7 млн баррелей, дистиллятов - на 2,61 млн баррелей, до 124,51 млн баррелей. Эксперты ожидали сокращения запасов бензина на 1,6 млн баррелей и не предполагали изменения резервов дистиллятов.

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Тэги: МИР, НЕФТЬ, ЦЕНА, УТРО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]