Манат подорожал к евро и рублю, стабилен к доллару

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) официальный курс маната по отношению к доллару на 11 ноября сохранил 1,7 манат/$1, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центробанке.
Официальный курс маната по отношению к евро на 11 ноября ЦБА установил на уровне 1,9505 манат/1EUR (10 ноября - 1,9693 маната/1EUR).
Центробанк официальный курс маната по отношению к российскому рублю на 11 ноября установил на уровне 0,0239 манатов/1RUB (10 ноября - 0,0240 маната/1RUB).
Н.Аббасова
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