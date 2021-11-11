Талибы обещают дать афганским предпринимателям разрешение на ношение оружия

Министерство внутренних дел движения "Талибан" заявило о готовности предоставить предпринимателям в Афганистане разрешение на ношение оружия в целях безопасности.

"До руководства МВД дошли жалобы ряда национальных предпринимателей по поводу обеспечения их безопасности. Министерство в связи с этим жалобами принимает серьезные меры. Вы помните, что прежний режим подготовил документы по разрешению предпринимателям на ношение оружия. После решения некоторых технических проблем, мы постараемся предоставить нашим уважаемым национальным предпринимателям новые удостоверения, разрешающие ношение оружия", - написал в твиттере начальник пресс-центра МВД талибов Кари Саид Хости.

По его словам, силовые структуры талибов готовы оказывать всяческое содействие бизнесменам в обеспечении их безопасности.

"Вы были свидетелями фактов освобождения предпринимателей из плена похитителей правоохранительными органами", - напомнил представитель МВД талибов.