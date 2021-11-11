Талибы обещают дать афганским предпринимателям разрешение на ношение оружия

Министерство внутренних дел движения "Талибан" заявило о готовности предоставить предпринимателям в Афганистане разрешение на ношение оружия в целях безопасности.
"До руководства МВД дошли жалобы ряда национальных предпринимателей по поводу обеспечения их безопасности. Министерство в связи с этим жалобами принимает серьезные меры. Вы помните, что прежний режим подготовил документы по разрешению предпринимателям на ношение оружия. После решения некоторых технических проблем, мы постараемся предоставить нашим уважаемым национальным предпринимателям новые удостоверения, разрешающие ношение оружия", - написал в твиттере начальник пресс-центра МВД талибов Кари Саид Хости.
По его словам, силовые структуры талибов готовы оказывать всяческое содействие бизнесменам в обеспечении их безопасности.
"Вы были свидетелями фактов освобождения предпринимателей из плена похитителей правоохранительными органами", - напомнил представитель МВД талибов.
Баку и ЮНЕСКО согласовали ряд сложных вопросов для осуществления миссии в Карабах - Байрамов
Байрамов обсудил с Мирзояном и сопредседателями МГ ОБСЕ нормализацию отношений между Азербайджаном и Арменией
Байрамов и Ле Дриан обсудили ситуацию на Южном Кавказе и реализацию договоренностей по Карабаху
Главный исполнительный директор BP ознакомится с ходом строительства в рамках проекта Центральный Восточный Азери
Промпроизводство в Азербайджане в январе-октябре выросло на 5,2%
Алиев обсудил с главным исполнительным директором BP Group расширение сотрудничества в сфере ВИЭ
В Азербайджане соцвыплаты населению за 10 месяцев составили около 5 млрд манатов
Минздрав направит свыше 10 млн манатов на закупку лекарств для больных сахарным диабетом
Число выявленных заражений COVID-19 в мире превысило 251,4 млн - университет Хопкинса
Azlahiye Inshaat подготовит проектную документацию центра DOST в Масаллы
ИВ Гобустана направит свыше 590 тыс. манатов на капремонт городских дорог
ИВ Гейчая направит 630 тыс. манатов на ремонт городских дорог
Узбекистан открыт к диалогу с Азербайджаном в сфере энергетики
«63% выданных Yelo Bank кредитов направлены на поддержку бизнеса»
Открытие коммуникаций в Карабахе превратит Азербайджан в транспортный хаб – ВБ
Проведена презентация Акселерационного центра "SABAH.lab" для студентов Бакинской высшей школы нефти
Плати и выигрывай с AniPay в Yelo Bank!
Банк Республика в очередной раз стал победителем Национального конкурса КСО!
В Посольстве Узбекистана в городе Баку сформирован избирательный участок
В Азербайджане осенью пройдут 4 международные выставки
Азербайджану приходится рассчитывать исключительно на себя в борьбе с трансграничным наркотрафиком из Ирана – российский эксперт
Мировые СМИ, как ни в чем не бывало, продолжают ссылаться на армянские источники и ньюсмейкеров, позабыв их 44-дневное фейкометство – политолог