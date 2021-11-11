Шанс на экспорт С-400 в Саудовскую Аравию есть

Поставки зенитных ракетных систем С-400 "Триумф" в Саудовскую Аравию возможны, этот вопрос обсуждался, и шансы на реализацию такого контракта сохраняются, заявил "Интерфаксу" заместитель генерального директора по внешнеэкономической деятельности концерна ВКО "Алмаз - Антей" Вячеслав Дзиркалн.

"Это был не блеф, действительно, контакты осуществлялись, вопрос обсуждался. Шанс есть всегда. Насколько он реален, - время покажет. На Востоке есть хорошая поговорка: "Кто живет, тот видит". Поживем - увидим", - сказал Дзиркалн, отвечая на вопрос о реальности шансов подписать контракт на поставку С-400 в Саудовскую Аравию.

12 марта глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС России) Дмитрий Шугаев сообщил, что Саудовская Аравия может закупить российские комплексы ПВО для отражения атак дронов, с которыми не справляются имеющиеся у неё вооружения производства США.