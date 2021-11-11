Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9505 RUR   0.0239 GBR   2.2788 TRY   0.1722

Цена на нефть

10.11 $/bbl   WTI 81.34 -2.81 Brent 82.64 -2.14

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 11.11.2021 12:47

Шанс на экспорт С-400 в Саудовскую Аравию есть

Поставки зенитных ракетных систем С-400 "Триумф" в Саудовскую Аравию возможны, этот вопрос обсуждался, и шансы на реализацию такого контракта сохраняются, заявил "Интерфаксу" заместитель генерального директора по внешнеэкономической деятельности концерна ВКО "Алмаз - Антей" Вячеслав Дзиркалн.

"Это был не блеф, действительно, контакты осуществлялись, вопрос обсуждался. Шанс есть всегда. Насколько он реален, - время покажет. На Востоке есть хорошая поговорка: "Кто живет, тот видит". Поживем - увидим", - сказал Дзиркалн, отвечая на вопрос о реальности шансов подписать контракт на поставку С-400 в Саудовскую Аравию.

12 марта глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС России) Дмитрий Шугаев сообщил, что Саудовская Аравия может закупить российские комплексы ПВО для отражения атак дронов, с которыми не справляются имеющиеся у неё вооружения производства США.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, САУДАРАВИЯ, С/400, ЭКСПОРТ


Похожие новости


Развитие сотрудничества с Россией позволит совместно реагировать на угрозы и вызовы - саудовский принц Россия настроена на развитие двустороннего ВТС с Саудовской Аравией Контакты на высшем уровне между Москвой и Эр-Риядом в преддверие саммита ОПЕК+ пока не планируются - Песков РФ предложила Саудовской Аравии создать рабочую группу по развитию водородной энергетики - Новак Москва и Эр-Рияд обсуждают увеличение добычи ОПЕК+ на 0,5 млн б/с и увеличение Саудовской Аравией на 0,5 млн б/с РФ знала о плане сокращений нефтедобычи Саудовской Аравией и уговаривала не делать этого

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2021
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]