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Дальнее зарубежье 11.11.2021 13:18

В Германии зафиксирован антирекорд по заболевшим COVID-19 с начала пандемии

Власти Германии за последние сутки зарегистрировали превышение отметки в 50 тыс. случаев заражений COVID-19 впервые с начала пандемии, информируют в четверг западные СМИ.

Антирекорд за последние 24 часа составил 50 тыс. 196 случаев, сообщают СМИ.

"Пандемия возвращается в новом поражающем виде", - заявили в пресс-службе и.о канцлера ФРГ Ангелы Меркель.

Причиной вспышки COVID-19 является относительно низкий уровень вакцинации в Германии, составляющий чуть более 67 %, отмечают СМИ.

Наиболее затронутые земли - Саксония, Бавария и совсем недавно Берлин - ввели новые ограничения в отношении непривитых людей, которые первыми пострадали от роста заболеваемости.

В частности, в Берлине с понедельника невакцинированным людям будет запрещено посещать рестораны, бары, спортивные залы и парикмахерские.

Согласно данным статистического сайта Worldometers, с начала пандемии в ФРГ было диагностировано свыше 4,83 млн заражений, более 97,5 тыс. пациентов с COVID-19 скончались.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ФРГ, КОРОНАВИРУС, АНТИРЕКОРД


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]