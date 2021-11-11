В Германии зафиксирован антирекорд по заболевшим COVID-19 с начала пандемии

Власти Германии за последние сутки зарегистрировали превышение отметки в 50 тыс. случаев заражений COVID-19 впервые с начала пандемии, информируют в четверг западные СМИ.
Антирекорд за последние 24 часа составил 50 тыс. 196 случаев, сообщают СМИ.
"Пандемия возвращается в новом поражающем виде", - заявили в пресс-службе и.о канцлера ФРГ Ангелы Меркель.
Причиной вспышки COVID-19 является относительно низкий уровень вакцинации в Германии, составляющий чуть более 67 %, отмечают СМИ.
Наиболее затронутые земли - Саксония, Бавария и совсем недавно Берлин - ввели новые ограничения в отношении непривитых людей, которые первыми пострадали от роста заболеваемости.
В частности, в Берлине с понедельника невакцинированным людям будет запрещено посещать рестораны, бары, спортивные залы и парикмахерские.
Согласно данным статистического сайта Worldometers, с начала пандемии в ФРГ было диагностировано свыше 4,83 млн заражений, более 97,5 тыс. пациентов с COVID-19 скончались.
Баку и ЮНЕСКО согласовали ряд сложных вопросов для осуществления миссии в Карабах - Байрамов
Байрамов обсудил с Мирзояном и сопредседателями МГ ОБСЕ нормализацию отношений между Азербайджаном и Арменией
Байрамов и Ле Дриан обсудили ситуацию на Южном Кавказе и реализацию договоренностей по Карабаху
Главный исполнительный директор BP ознакомится с ходом строительства в рамках проекта Центральный Восточный Азери
Промпроизводство в Азербайджане в январе-октябре выросло на 5,2%
Алиев обсудил с главным исполнительным директором BP Group расширение сотрудничества в сфере ВИЭ
В Азербайджане соцвыплаты населению за 10 месяцев составили около 5 млрд манатов
Минздрав направит свыше 10 млн манатов на закупку лекарств для больных сахарным диабетом
Число выявленных заражений COVID-19 в мире превысило 251,4 млн - университет Хопкинса
Azlahiye Inshaat подготовит проектную документацию центра DOST в Масаллы
ИВ Гобустана направит свыше 590 тыс. манатов на капремонт городских дорог
ИВ Гейчая направит 630 тыс. манатов на ремонт городских дорог
Узбекистан открыт к диалогу с Азербайджаном в сфере энергетики
«63% выданных Yelo Bank кредитов направлены на поддержку бизнеса»
Открытие коммуникаций в Карабахе превратит Азербайджан в транспортный хаб – ВБ
Проведена презентация Акселерационного центра "SABAH.lab" для студентов Бакинской высшей школы нефти
Плати и выигрывай с AniPay в Yelo Bank!
Банк Республика в очередной раз стал победителем Национального конкурса КСО!
В Посольстве Узбекистана в городе Баку сформирован избирательный участок
В Азербайджане осенью пройдут 4 международные выставки
Азербайджану приходится рассчитывать исключительно на себя в борьбе с трансграничным наркотрафиком из Ирана – российский эксперт
Мировые СМИ, как ни в чем не бывало, продолжают ссылаться на армянские источники и ньюсмейкеров, позабыв их 44-дневное фейкометство – политолог