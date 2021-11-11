Капвложения в экономику Азербайджана в январе-октябре сократились на 11,5%

Капитальные вложения в основной капитал в Азербайджане в январе-октябре 2021 года составили 10 млрд 568,5 млн манатов, что на 11,5% меньше показателя аналогичного периода 2020 года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Госкомитете по статистике.

Капвложения в нефтегазовый сектор экономики в отчетном периоде снизились на 9,2%, в ненефтегазовый сектор - на 13,1%.

В отчетный период из общего объема капвложений 6 млрд 999,6 млн манатов (66,2% всех инвестиций) направлено в объекты производственного значения, 2 млрд 757,8 млн манатов (26,1% всех инвестиций) - на строительство объектов сферы услуг, 811,1 млн манатов (7,7% всех инвестиций) - на строительство жилья.

За отчетный период объем иностранных инвестиций в основной капитал составил 3 млрд 548,5 млн манатов (33,6% всех инвестиций), внутренних инвестиций - 7 млрд 20 млн манатов (66,4% всех инвестиций).

В 2020 году спад капвложений в основной капитал в Азербайджане составил 8,3%.

Б.Рустамбеков